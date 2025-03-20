涉襲東網記者惡漢今報到 據悉續保至下月候查

去年12月25日凌晨，東網記者採訪大角咀一宗男子墮樓砸毀古董車新聞，詎料遭一名姓李(46歲)本地男子襲擊，他其後涉嫌「普通襲擊」被捕，獲准保釋候查。該名被捕男子需於今日(20日)上午11時前往旺角警署報到，東網記者在場守候，於約12時發現男子完成手續離開警署，未有如今年1月報到時再次遲大到。

由記者所見，李男身穿藍色上衣及牛仔褲，穿着波鞋及背着斜孭袋，完成有關手續後頭耷耷獨自離開，他獲續保至4月22日再返署報到。據悉，該名姓李男子除了涉嫌「普通襲擊」，另涉及一宗刑事恐嚇(違禁的恐嚇行為)罪，會合併交由旺角區執法部門調查。

事發於2024年12月25日凌晨1時許，一名42歲男子與女朋友爭吵後，從大角咀萬安街12號大廈高處墮下，壓毀一輛停泊大廈對開的古董跑車，跑車擋風玻璃被砸毀，車頭冚撞至凹陷，男子重傷昏迷送院搶救，最終傷重不治。

東網記者到場採訪拍攝期間被惡意阻攔，一名戴眼鏡女子指喝記者要求刪除照片，記者據理力爭拒絕，其同行男友人隨即上前，挺胸以軀體推撞記者，事後聲稱「差錯腳」。記者完成採訪離開時，該名男子向記者潑水，並含水噴向記者，導致記者頭髮、面及半身濕透。