慢病共治計劃3.28擴至血脂檢查　下月增20專職醫療服務點

政府今日(20日)宣布，「慢性疾病共同治理先導計劃」由下周五(28日)起擴展至提供血脂檢查，連同原有的糖尿病及高血壓檢查，將覆蓋「三高」各項指數，讓更多市民能透過計劃，全面評估及管理心血管疾病的風險。「計劃」的資助額、共付額及參加資格不變。另外，下月15日起，康健中心將增設專屬護士診所及專職醫療服務，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員，增設超過20個服務地點，提供個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康服務等，並於同日起，為計劃下的專屬護士診所及專職醫療服務加強足病診療服務。

衞生部門指出，相關資助安排與現時相若，若參加者被診斷出有高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，由第二年起則每年最多兩次；若同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別享有每年最多4次或6次資助診症。醫護人員亦會按參加者的臨床狀況和需要，安排他們接受相關地區康健網絡的醫療服務。同時，「計劃」設有基本藥物名單，涵蓋降血糖、抗高血壓和調節血脂的基本藥物，獲處方名單內的藥物時，參加者無須支付任何藥費。

另外，下月15日起，康健中心將增設專屬護士診所及專職醫療服務，為沒有參與計劃的中心會員提供額外逾20個服務地點，而計劃下的專屬護士診所及專職醫療服務，亦會於同日起加強足病診療服務，會由足病診療師為患有糖尿病或高血壓的參加者進行足部評估，並為足部潰瘍、周邊血管疾病或足部畸形等問題，提供治療方案。

當局指，「慢病共治計劃」推出至今有逾10萬人參與。截至上周三（12日），約6.2萬人已完成篩查，其中約2.4萬人被診斷為血糖偏高、患有糖尿病或高血壓，並已進入治療階段。