文憑試臨近天氣陰晴不定　考評局指紅雨停課不停考

新一屆香港中學文憑試(DSE)筆試將於下月1日開始，鑑於近期天氣不穩，時晴時雨，考評局今日(20日)表示，已就考試當日遇上惡劣天氣制訂一系列的應變安排，在需要時作出適當應對。局方提醒，即使教育局宣布學校因惡劣天氣而停課，當天的DSE考試未必會延期舉行，若天文台發出紅色暴雨警告，考試一般亦會照常舉行，考評局不會另作公布。

至於如果發出8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，考試將會延期舉行，考評局一般會於原定開考時間前約2小時，宣布延期考試，考生應留意相關公布。另外，考生若因生病或受傷而入院或未能應考，考評局指DSE筆試不設補考，若獲主診醫生同意，以及證實其身體狀況適宜應考，考生可申請在醫院應考，考生家人應在有關科目開考前最少1個工作天聯絡考評局，並提供授權書及相關證明文件。

考生若因病情嚴重而不能應考，考評局會根據該考生已應考同一科目的部分或卷別表現，評估其科目成績；若考生缺席整個科目考試，學校考生可經學校向考評局申請「科目評審成績」，會根據該考生與其全級同學在校內該科的成績，以及全級同學在當屆DSE同一科目的成績作比較而評定，惟有關考生的評審成績最高可達第5級。

此外，考評局提醒考生，應在考試前致電局方備案，及於考試日後起計21曆日內，連同有關醫生於考試當日發出的證明書正本，以書面向考評局秘書長提出申請。