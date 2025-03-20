倡打造大灣區為世界級企業重組中心　議員：令財困企業再生

3年疫情加上經濟復甦緩慢，地緣政治國際關係緊張，不少企業經營困難而面臨清盤的風險，如何拯救企業成為重要課題。立法會今日(20日)通過「打造粵港澳大灣區成世界級企業重組中心」的議員議案，提出議案的議員梁美芬指所謂企業重組就是把面對財困的企業但有再生價值的，進行拯救，因此推動企業重組就是救企業、保就業、增加相關投資者投資的選項，是一個多贏的方案。

梁美芬認為粵港澳大灣區具備「兩種制度、三個法域」的優勢，有利於為奉行大陸法和普通法國家的企業提供重組服務；此外，又有科技產業和資金等企業重組所需的元素，新加坡擁有的軟實力香港應該都有。希望日後內企、港企與其跑去外國，倒不如肥水不流別人田，即使是要申請破產，也留在香港、留在大灣區，讓香港和內地的專業人士一起拼船出海，做成生意。要打造粵港澳大灣區企業重組中心，對各行各業都有好處，但需要在重組過程中，講求制度對接、規則銜接，把現有的一些法例拆牆鬆綁。

議員黃英豪提出修訂，指由於粵港澳三地的法律體系，歷史背景和社會經濟結構都有別，對於企業重組的相關法律亦都不同，特別是破產制度更存在差異，重組之後的跨境資產如何處置，亦都是相當複雜的問題，推動三地的法律協調，以國際通用標準來制訂跨境重組標準化協定文本，並進一步完善跨境破產承認和執行機制，只有達到這些目的，大灣區才能真正成為世界級的企業重組中心。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，就現時企業重組方面，香港的國際企業重整從業者一直善用公司條例、重整機制，通過協議安排成功實現債務重組。他指當局會持續留意相關兩地相互協助機制的落實情況。資料顯示，截至2025年3月中，香港法院已根據會談紀要，向試點城市法院發出8封請求書，其中3封已獲認可，內地法院則向香港法院發出5封請求書，全數已獲認可，其中1封是由大灣區內地九城市之一發出。