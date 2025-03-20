2月通脹率1.4%　煙酒飆20.9%　水電燃升13.3%

政府統計處今日(20日)公布最新消費物價指數，根據綜合消費物價指數，今年2月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較今年1月的2%相應升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年2月的按年升幅，即基本通脹率為1.1%，亦較今年1月的1.6%為低。港府表示，今年2月的按年升幅收窄，主要是由於去年農曆新年在2月，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。

當局續稱，必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在1月，而去年則在2月，因此今年1月和2月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.3%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年2月錄得按年升幅的類別為煙酒上升20.9%、電力、燃氣及水上升13.3%、交通上升2.6%、住屋上升1.6%、雜項物品上升1.4%、外出用膳及外賣上升1.2%，以及雜項服務上升1.2%。另一方面，綜合消費物價指數在今年2月錄得按年跌幅的類別為基本食品下跌1.9%、衣履下跌1.9%，以及耐用物品下跌1.1%。

政府指，今年初的基本消費物價通脹維持輕微。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，即今年在1月尾，但去年在大約2月中，基本綜合消費物價指數較去年同期上升1.3%，與去年12月的升幅相同。各主要組成項目的價格壓力仍大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應維持溫和。本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升。外圍價格壓力應大致維持受控，儘管由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性繼續值得關注。