港府民望跌剩13.5%　特首三司評分「肥佬」　陳茂波最低分

政府民望每況愈下，香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室今日(20日)公布新一輪政府民望調查，結果顯示僅有13.5%的受訪市民表示滿意港府表現，較2024年10月的調查大跌10.5個百分點，而表示不滿意的則有43.7%，大增16個百分點。另外，受訪市民對特首整體表現的平均評分為44.2分，較去年10月的50.7%下跌6.5分；而政務司司長陳國基的平均評分為41.7分；律政司司長林定國的評分則為40.6分；三位司長當中最低分的是財政司司長陳茂波，僅得38.4分。

研究室於2月26日至3月11日就政府民望進行新一輪調查，採用雙框電話號碼取樣設計，共成功訪問了711位18歲或以上的市民。而特首及三位司長的評分由0分至100分，50分為合格。就特首44.2分的結果，調查團隊進一步分析受訪者的背景，結果發現60歲或以上(50分)、小學或以下(50.7分)的受訪市民所給予的評分較高，而18歲至29歲(40.1分)、大專或以上(41.5分)的受訪市民給予的評分較低。

而三位司長的評分亦較去年10月份下跌，其中陳茂波跌幅最大，由50.2分跌至38.4分，大跌11.8分，並且是自2024年3月以來最低。至於陳國基由47.7分跌至41.7分，林定國則由46.4分跌至40.6分。

對於港府的信任度，調查發現表示信任的受訪市民跌7.1個百分點至21.8%，表示不信任的則有34.1%，較去年10月份上升7.2個百分點，而回答「普通/一半半」的有42.1%。研究所亦調查港人對北京中央政府的信任度，結果顯示34.2%的受訪市民表示信任北京中央政府，較去年10月份上升2.6個百分點；表示不信任的則有27.4%，較去年10月份上升1.2個百分點；而回答「普通/一半半」的有34.9%。