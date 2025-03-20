「尿袋」起火事故頻生　多間航空公司設限禁機上使用

香港航空今日(20日)有一班由杭州飛往香港的HX115航班行李架起火，需要急降福州長樂機場，有傳疑因稱「尿袋」的外置充電器起火肇禍。今年以來至少發生兩宗相似事件，包括南韓釜山航空航機，事後多間航空公司禁止行動電源不可放在頭頂行李架，部分則禁止在機上以尿袋為手機、電腦等個人裝置充電等。

南韓釜山航空、馬印航空分別有飛機在今年1月28日、2月24日有存放在機上行李架的外置充電器起火。事後，南韓政府在本月初除了禁止將尿袋寄艙，亦要求禁止放在飛機行李架內，也嚴禁在飛機內使用或為尿袋充電，亦須將在端口位置貼上絕緣膠帶。而隨身攜帶上機的的尿袋亦有容量限制。而釜山航空、大韓航空、韓亞航空、濟州航空等至少7間公司亦有相似規定。

至於香港的航空公司，國泰航空、香港快運、大灣區航空及香港航空均禁止任何備用鋰電池及移動鋰電池充電器託運於寄艙行李內，只可存放在手提行李並妥善存放，例如獨立包裹電池防止短路，亦設數量及容量限制，大灣區航空及香港航空亦禁止乘客在機上使用「尿袋」為裝置充電。

而泰國航空、亞洲航空、長榮航空等亦從上周六(15日)起，禁止在機上使用或為尿袋充電，隨身攜帶的行動電源同樣要符合容量限制。星宇航空及台灣部分內陸線航空公司亦於早前禁止乘客於機上使用「尿袋」。馬來西亞民航管理局則直接要求所有旅客隨身攜帶的尿袋均不得放上頭頂行李架。新加坡航空亦自下月起，禁止乘客在整個航程中用機上USB為外置充電器充電，也不可使用行動電源為手機、電腦等個人裝置充電。