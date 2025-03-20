油塘水泥廠停運居民讚好　區內長者指終可落街散步

油塘水泥廠將於4月1日停運，附近居民都連聲讚好。東網記者今日(20日)在該區一帶視察，居於附近的市民蘇先生對水泥廠要停運感到開心，「擔憂咗十幾年終於可以放低落嚟」，他指出水泥廠的環境污染騷擾鄰近街坊十餘年，「搬入嚟嗰剎那，嗰個污染程度好大，因為前面冇咁多大廈喺度擋住，成個騎樓都係嗰啲沙塵，抹極都有，每日都有。」指隨時對居民的身體有影響，故不敢開窗及騎樓門，「全部閂到密邊」。

附近居民郭太亦樂見水泥廠停運，「好話唔好聽喺度住，啲感冒都唔係咁好，啲塵飛嚟出出入入。」她又指有時晚飯後到海旁散步亦會感到不適，「好似好多塵咁」，即使她的女兒住在37樓，窗台亦有大量泥塵，「一日抹兩次都係咁多」。郭太又指水泥車時常都開得很快，很容易撞到人，十分危險。她認為水泥廠停運後區內空氣會有改善，「可以出嚟行下，朝頭早夜晚我哋老人家梗係想行下，佢咁多塵就好影響我哋。」

市民林小姐一家目前仍居住在其他地方，但有打算搬到油塘居住，已經買入附近的一個單位，將於下個月入伙，今日就是來看看附近的環境。對於水泥廠停運在即，她們直言希望水泥廠快點搬走，認為水泥廠仍然運作時空氣會較差，加上運泥車經過時亦會揚起沙塵，而水泥廠在4月停運，相信對小朋友的健康亦會更好。