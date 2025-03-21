東方日報A1：油塘水泥廠停運　4‧1還淨於民

早於2021年《東方日報》已揭發油塘水泥廠整日有「田螺車」出入，產生大量廢氣及灰塵，區內10萬居民被迫食塵，對健康構成重大威脅，事件擾攘近4年，終可還居民一個乾淨的環境。繼前日立法會通過修例，賦權環保署署長有權「加辣」，以發出封閉通知的形式去封閉工廠後，有議員昨引述廠東的訊息，指水泥廠將於4月1日停止運作，4月7日進行圍封繼而展開清拆，困擾油塘居民多年的水泥廠問題終告一段落。有一直關注事件的區議員讚揚《東方日報》發揮第四權的功能，持續跟進事件，促使政府正視問題，並修訂過時法例，形容是「政府的醒覺，市民的勝利」。

立法會前日三讀通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》，並於4月11日生效。條例透過引入法定封閉通知機制，授權環保署署長可在其有合理因由相信某處所有無牌指明工序作業進行時，就該處所發出封閉通知，以便有效打擊可引致嚴重空氣污染的無牌指明工序作業，而所有指明工序作業均須領有由環保署發出的指明工序牌照，所有無牌進行的指明工序作業均屬違法，倘導致持續空氣污染問題和大量投訴，必須立即停止。

跟進水泥廠事件的議員鄧家彪昨晨收到有關油塘水泥廠東主的訊息，指該公司只是想持續經營，無意引起社會不和，由去年11月至今年3月，公司跟屋宇署保持書信聯絡，而水泥廠已決定在4月1日停止運作，至於水泥廠對出海面，涉及生產水泥的船隻都會離開，該地段上混凝土車頻繁出入的景況將不復見；廠東亦有進一步決定，已安排工程承辦商於4月7日開始，位於東源街地段的水泥廠會進行圍封以展開清拆工程，拆卸的大型器材會吊運往一艘躉船上，有關工程安排已獲屋宇署同意。

對於水泥廠停運及清拆的決定，鄧希望相關部門做好協調，將一個困擾油塘社區的環境問題，以相對和諧的方式讓事件告一段落。他重申，只要不是違規生產，當局毋須動用封閉通知，而廠東向他轉交相關文件，是希望社會大眾放心，水泥廠停止運作是一個明確的承諾。

同樣跟進水泥廠困擾居民事件的觀塘區議員柯創盛，讚揚《東方日報》發揮第四權的功能，持續跟進事件，促使政府正視水泥廠的問題，並修訂過時法例，形容是「政府的醒覺，市民的勝利」。

事緣《東方日報》在2021年4月19日頭版報道，揭發位於油塘東源街的水泥廠造成空氣污染，包括水泥車出入頻繁，除阻礙交通之餘，曾有團體在水泥廠附近進行空氣污染檢測，顯示附近空氣的可吸入懸浮粒子指數在7日內連續6日超標，且遠超《空氣污染管制條例》中的限值。有前官員直言空污十分嚴峻，居民如每日「跟住泥頭車行路吸廢氣」。

事後當局曾多次要求廠方作出改善，惟一直沒有實際進展。環保署在2021和2022年先後拒絕上述水泥廠續牌申請，中國混凝土有限公司提出的司法覆核及上訴均一律被駁回，中國混凝土有限公司更入稟高院民事控告環保署，認為署方對《空氣污染管制條例》詮釋有錯，但即使上訴被駁回，須即時停工，仍被發現繼續運作，懶理停牌。

拖拉多時，政府去年建議修訂《空氣污染管制條例》，引入封閉通知機制以更有效打擊無牌進行指明工序，以及修訂「水泥工程」的涵蓋範圍，及後在立法會環境事務委員會討論相關修例時，有議員直指問題存在多年，令居民質疑政府辦事不力，又指水泥廠未有牌照但仍可大模廝樣運作感到不解，認為是明顯的法律漏洞，亦有不少法律罅可走，冀修例可盡快落實，解決當地居民的問題。

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