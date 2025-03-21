癌症患者月花數萬自費買藥　公院醫生冀檢討收費惠及更多病人

公立醫院新收費方案公布在即，其中藥費、門診放射檢查及部分急症室服務亦勢將加價，目標希望可整合資源，加強服務危急重症及有需要病人。有病人家屬因母親不幸罹患未期癌症，每月要自掏腰包數萬元買新藥醫病。有前線醫生表示，不少癌症藥物價格高昂，希望調整收費後，可以為《藥物名冊》引入更多有效新藥，讓醫生用藥毋須「綁手綁腳」，並同時擴大資助範圍，讓更多病人受惠。

阿May(化名)的媽媽於2019年發現頸部兩端無故長出粒狀物，初時未見不適，不過到醫院切除異物並化驗後，卻不幸確診為甲狀腺癌，且病情已擴散至淋巴。為治療癌症，她一直服用醫生處方的碘，惟效果一般，而癌細胞更漸漸擴散至肺部。醫生檢查後，其病情惡化至末期，建議她轉食標靶藥。不過，每月服用標靶藥的費用要價逾2萬元，令她家人負上沉重經濟負擔。幸好，約8個月後，她們一家終於獲得關愛基金資助，不用再自費買藥治療。

屯門醫院臨床腫瘤科顧問醫生佃穎恩表示，公院的藥物可分為「標準藥」及「自費藥」，後者主要是成本較貴的藥物，包括癌症治療藥等，故每日亦有「大病致貧」個案於公院不斷上演。收費方案即將出爐，當中或涉及加價，不過她相信，在現有機制下，經濟困難的病人會獲得援助，故影響不大。作為前線醫生，佃希望新方案下當局會有更多資源，為《藥物名冊》引入更多有效新藥，同時擴闊資助範圍，讓更多有需要病人受惠。