無人機「監管沙盒」試點項目　當局盼未來服務離島及偏遠地區

無人機應用愈來愈廣泛，為推動香港發展低空經濟，政府早前制定了一系列的措施，當中包括「監管沙盒」試點項目，首批38個試點項目出爐。運輸及物流局局長陳美寶今早(21日)在電台節目表示，試飛位置從72個申請者經審批選出，涉及物流配送、空中交通管理系統、緊急救援、貨物配送，以及公共基礎設施巡查等範疇。場地包括科學園和數碼港，嘗試由科學園多座大樓上試飛，跨越城門河到對岸，數碼港試驗項目則會飛往鄰近的南丫島、馬灣和長洲，尋找適合起降點配送物資，期望未來可為離島和偏遠地區居民提供服務。

陳強調，安全是重要考慮，無人機螺旋槳等安全裝置及後備功能，需應對突發情況，以及適合地點降落。3間本地大學作為技術夥伴，實驗室將為無人機研發自我防禦措施。無人機運作期間，另有無人機在附近監測。當局暫時要求申請在安全設定模式下試驗，大部分是人手操作，初時會在視線範圍內進行。

陳美寶表示，日後有需要就發展低空經濟修改小型無人機令，目前法例容許無人機重25公斤，正積極檢討及修改，若用於教援需要容納擔架床，預計上限會放寬至150公斤，容許採用更先進的無人機式載荷更重物件。本港高樓大廈多、人口密集，既是發展低空經濟的限制，亦是優勢。更多項目參與試驗可測試不同場景，配合香港的科研實力，希望做到拆牆鬆綁，長遠為國際低空經濟設立標準。

獲批「監管沙盒」試點項目的送貨平台Lalamove，企業事務總監李志鵬則指，項目的無人機負重會定為9公斤，可用於一般貨物運送，測試配送藥品、保健品或其他緊急物品到離島。離島對配送物件有一定需求，但時間和成本花費較多，相信結合車隊及無人機服務，可提升效率。