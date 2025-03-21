羅健熙涉理大外集結案　高院駁回上訴維持無罪原判

民主黨主席羅健熙亦被指參與2019年11月18日尖沙咀非法集結，該集結旨在「營救」香港理工大學內的示威者。羅健熙受審後，獲判非法集結罪不成立。律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴，高院上訴庭去年11月開庭處理後，今（21日）駁回上訴，維持無罪原判。

上訴方為律政司，答辯人為羅健熙（40歲）。本案除羅健熙外，另外亦涉9名被告，他們均被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。其中5人承認控罪，分別被判監14個月至18個月及被判入更生中心。其餘4人經審訊後被定罪，判囚15個月至24個月。

就上訴案，上訴方指原審法官練錦鴻錯誤應用終院案例，而錯誤考慮羅當時具有額外目的，裁定羅無罪。上訴方指單靠環境證供，足以裁定羅罪成，包括他兩次站在示威者前方，而當時示威者正在叫囂、築起傘陣，但他不理勸喻，仍在場逗留約40分鐘，號召及鼓勵其他示威者。羅的代表律師則指原審引用終院案例時沒有偏離原則，而羅到場有可能是出於政治動機，他到場參與非法集結並非唯一合理推論。

案件編號：CACC 217/2022