男子與15歲少年為千元報酬加入詐騙集團　涉11宗電話騙案呃190萬元被捕

執法部門針對今年於屯門區內發生3宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒一如概往假扮成受害人的兒子，訛稱自己涉及刑事案件被拘留，要求受害人提交現金作保釋金，同時有同黨致電受害人訛稱兒子的朋友，相約受害人見面。當受害人交出現金後，再聯絡親人，才揭發被騙。

執法部門展開深入調查，並翻查大量的閉路電視紀錄及情報分析，鎖定兩名詐騙集團的骨幹成員的身份，並於本周三(19日)，分別在元朗及荃灣，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲本地男子及一名15歲本地少年，現正被扣留調查。

兩名被捕人士，分別報稱為司機及無業，初步調查相信二人不相識，受詐騙集團操控，於今年2月至3月，至少涉及11宗同類型騙案。受害人均為退休人士，年齡介乎61至89歲的長者，損失總金額高達港幣190萬港元，案中最大損失為76萬港元。據悉，被捕人士在社交平台被招攬加入詐騙集團，其中一人負責接觸受害人收取現金，然後將騙款交給另一名被捕人，第二名被捕人根據指示將騙款交給不知明人士，而二人約獲得1000港元報酬。另外，27歲被捕男子犯案時駕駛Tesla電動車前往接觸受害人。

執法部門指出，部分受害人接聽家居固網電話來電的騙徒電話，故呼籲市民提醒家中長者如收到家居固網電話的陌生人來電，需提高警覺。