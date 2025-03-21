希斯路機場電力故障周五全日關閉　國泰取消兩班往倫敦航班

英國倫敦希斯路機場表示，由於附近一個變電站發生大火導致停電，機場周五（21日）全日關閉。機管局網站顯示，本港目前每日共有12個固定航班往來兩地機場，當中10班由國泰航空提供，其餘2班由英國航空提供。國泰航空網站顯示，今日有2班由香港飛往倫敦的航班取消，而今日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。。

希斯路機場表示，為了確保乘客和同事的安全，希斯路機場將關閉至3月21日23時59分。消防人員正在對事故作出應對，但何時能夠可靠地恢復供電尚不清楚；並預計未來幾天航班將出現重大干擾。大火導致希斯路機場大面積停電，倫敦消防隊約有70名消防員正在滅火，目前尚不清楚起火原因。

翻查機管局網頁，本港目前每日共有6個固定航班，由香港國際機場開往英國倫敦希斯路機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX257、CX239、CX253、BA032、CX251及CX255。

抵港航班方面，同樣有6個固定航班，由英國倫敦希斯路機場飛往香港國際機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX252、CX238、CX253、BA031、CX250及CX254。

機管局網站顯示，昨晚10時45分至11時35分，共有3班航班從香港飛往希斯路機場，包括BA032、CX251、CX255。根據航班跟蹤服務網站Flightradar24數據，英國航空的BA032航班於今早5時45分轉到英國伯明翰機場降落；而國泰航空的CX251及CX255，則先後於荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場降落。

此外，今早8時10分，亦有1班航班由香港飛往希斯路機場，為國泰航空的CX257航班。根據Flightradar24數據，該航班一度飛至西藏後折返香港，截至今午3時，仍未降落。

國泰航空表示，知悉倫敦希斯路機場臨時關閉至直另行通知。3月21日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消；而3月21日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。公司正密切留意事態發展，並會為顧客提供最新資訊。