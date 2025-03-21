今年度已打206萬劑流感疫苗　較上季同期增12.1%

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會今日(21日)公布，截至今年3月16日，2024/25年度各項流感疫苗接種計劃共接種約206萬劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約12.1%，並已超過上季整體接種劑數約187萬劑，創下歷史新高。

科學委員會建議2025/2026年度流感季節可使用各種在本地註冊的四價和三價季節性流感疫苗，包括滅活流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗和重組流感疫苗。此外，2025/2026年度流感季節採用的流感疫苗組合，應與世衞就2025/2026年度北半球流感季節建議採用的疫苗組合相符。

優先接種季節性流感疫苗的群組方面，科學委員會建議2025/2026年度流感季節繼續沿用本季（2024/2025年度）建議的群組，即醫護人員、50歲或以上人士、孕婦、居於護理院舍的人士、有長期健康問題的人士、年齡介乎六個月至未滿18歲的兒童及青少年、家禽業從業員，以及從事養豬及屠宰豬隻行業的人士。

中心總監徐樂堅指，本地數據顯示，未接種本季流感疫苗的兒童，出現嚴重流感併發症的比率，是已接種疫苗兒童的約四倍；長者方面，在護理院舍中沒有接種本季流感疫苗的65歲或以上長者，出現流感重症，包括死亡的比率，是已接種疫苗長者的2.3倍。