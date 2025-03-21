大熊貓孖寶及媽咪盈盈明日一起亮相　首隻在港誕生金絲猴活潑登場

港產大熊貓龍鳳胎與公眾見面接近一個月，明天(22日)將在媽媽「盈盈」身旁一起亮相！海洋公園指新安排有助熊貓孖寶探索新技能，令牠們更健康成長。另外，首隻在港誕生的雌性金絲猴寶寶亦會活潑登場。

「家姐」、「細佬」在媽媽「盈盈」出場前分別在樹上睡覺，及四處爬行。盈盈一登場隨即攬緊細佬，躺在草地上又吻又咬，十分溫馨。家姐則躺在樹上悠然自得。及後，盈盈主動走到樹旁，拉在樹上的家姐下來，被擾清夢的家姐一度嘗試掙扎，但不成功。其後盈盈躺下，家姐與細佬爭相啜奶，盡現母愛。

這些溫馨的場景入場人士明天起都有機會見到。海洋公園明起會安排「盈盈」與大熊貓孖寶在「大熊貓之旅」中間位置以及入口附近棲息，共享窩心親子時光，亦令孖寶在媽媽的引領下盡情探索及鍛鍊各種生活技能。

海洋公園寓教於樂部職員盧芷珊表示，盈盈在孖寶小時候會較關注排便，現在則會主動在樹上拉子女下來了解身體狀況，好像人類的嬰兒一樣，在不同的成長階段有不同需要。至於他們會同場多久，她指難以估計，要視乎當天的情況，建議市民及早入場見證孖寶成長的歷程。

另外，不少自稱是孖寶契爺契媽的網民期望，爸爸「樂樂」會與孖寶同場亮相。盧芷珊則相信難以做到，指熊貓是獨居動物，爸爸不會參與照顧子女，每年只有約3日交配期與其他熊貓相遇。

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠則指，透過逐步引導孖寶體驗新事物、向媽媽學習，可提升牠們的體能及身心健康，又說孖寶成長至兩、三歲，才逐漸離開媽媽獨立生活。

牠們居住的「大熊貓之旅」亦會實施新安排，包括延長開放時間至下午4時半；訪客明起需於威威天地附近的「大嘜礦石場」領取時間票。公園最早會在早上10時20分派票，訪客需按票面列明時間入場，大約40至50人一組，每組參可駐足觀賞大熊貓寶寶與媽媽互動約3分鐘，再探望「樂樂」，最遲一組會在下午約4時20分進場。

另一方面，剛於今年1月中出生、首隻在港誕生的雌性金絲猴寶寶亦同日起活潑登場，入場人士到「香港賽馬會四川奇珍館」探望大熊貓「安安」和「可可」的同時，亦可一睹川金絲猴家族的可愛日常。