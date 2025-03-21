鞋頭「夾腳」易骨折　鞋底愈軟愈傷關節

保護雙腳要從選擇合適鞋履做起。有網民分享自己貪便宜，在日本買了比自己尺碼小的斷碼鞋，強忍腳痛穿上，大半年後發現腳掌骨有異樣。有骨科專科醫生分析，若鞋碼不合腳，會引致發炎疼痛，嚴重會令腳趾骨因長期受壓，產生壓力性骨折。他提到穿鞋太鬆動並非好事，易導致足底筋膜炎，或運動時增加腳踝扭傷風險。糖尿病患者勿穿太緊的鞋子，因其難以察覺疼痛，容易出現缺血潰瘍。有專家建議選擇鞋款時就必須配合腳的闊度，鞋底亦非愈軟愈好。

骨科專科醫生袁智斌表示，當走路時腳的平均受力位置是腳跟、拇趾，以及第5隻腳趾，好像一個三角形受力就最平均，但當「夾實」腳掌走路，腳形就會變化，最平衡的狀態就會受影響，若腳趾長時間被夾着，一邊韌帶會被擠壓，令腳趾變形，亦因此會多了受力位，該處會長繭、疼痛。關節附近的滑囊、滑膜長期受到不正常的壓力，就會發炎、疼痛。

袁引述最極端例子指，有病人體重較高，負重厲害，腳形又因鞋子設計不合適，令到腳趾骨長期受壓，產生微骨折，但因每天走路，腳趾骨不斷痊愈再受傷，長期出現壓力性骨折，經過長年累月致骨頭受損，所以骨頭復原較慢，一般骨頭復原需要兩、三個月，壓力性骨折可能需要五、六個月。

兒童或老人家亦要特別注意鞋碼，袁智斌指，兒童在生長過程中，腳受鞋碼所限，腳骨遷就鞋的尺寸生長，骨頭就會長期變形，骨頭生長時間一般與青春期脗合，女生大概16歲、男生大概18歲，骨頭會停止生長，之後骨頭就會較難導致變形。而老人尤其是糖尿病患者，因為他們受糖尿病影響，感官神經變差，所以若鞋碼太小，他們亦難以察覺，穿着時就會迫緊腳部，一般人覺得疼痛就不會穿上或更換鞋，但患者不察覺，最終可能會導致某些組織缺血、出現潰瘍。

香港足科矯形師學會會長李家偉指，通常一般最籠統的穿法是，穿鞋後將腳趾移到鞋最前，站立時腳趾不可以屈曲，然後在鞋籠最後位置，可以放入大約半隻至一隻手指位。除了鞋碼 ，亦要留意闊度，部分窄腳形人士不可以選擇太闊的鞋款，相反闊腳形亦不可以選擇太窄鞋款，因為會令腳趾受壓致變形，而有部分鞋款的同一個鞋碼會有不同闊度，所以選擇鞋款時必須配合腳的闊度。

李又提醒，鞋底並非愈軟愈好，尤其有患腳痛人士，踏上軟軟的表面第一個感覺會很舒服，但因為鞋底太軟會不夠穩定，以及承托力不足夠，長時間穿上，肌肉就要用更多力量將腳穩定，很容易有肌肉疲勞，關節勞損亦會較快。