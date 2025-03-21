假籌碼呃17人逾120萬元　7名集團成員被捕　主腦等逾10人在逃

澳門出現一個內地犯罪集團以偽造籌碼行騙，當地執法部門今日(21日)表示，該集團專向換錢黨或賭客落手，去年7月起至今，至少騙取17人逾120萬港元，當中包括5人為換錢黨。當局經調查後，昨日(21日)先後拘捕7名24歲至41歲的內地男子，並檢獲128個面值1萬港元的高仿假籌碼。另外，澳門當局正追緝包括主腦在內的十多名在逃人士。

被捕的7名內地男子分別姓劉、包、烏、偲、陶、阿及王，他們被控犯罪集團、相當巨額詐騙及欺詐性賭博罪，被移送澳門檢察院偵辦。而案中17名事主包括16男1女，均為非澳門居民。案情指，澳門執法部門早前接獲情報指，有內地犯罪集團自去年年中起，多次派成員前往澳門並以假籌碼針對賭客及換錢黨落手行騙。

經調查後，澳門當局昨日在關閘截獲正準備入境澳門其中3名涉案人，並在其中2人身上起出61個面值1萬港元的假籌碼，以及在關閘口岸的洗手間內發現19個同款假籌碼。執法人員隨後再根據線索，在澳門一間賭場拘捕餘下涉案4人，起出48個同款假籌碼。事件中合共起出128個1萬港元假籌碼。

澳門執法部門表示，有關犯罪集團自去年7月起至今，至少6次安排成員以不同的組合入境當地，再到路氹及澳門的3間賭場內針對賭客及換錢黨散貨，期間至少有17名事主中招，各人到賭場帳房或賭枱兌碼時才知悉被騙。