多元共融藝術巡禮展出41作品　點字立體板讓視障人士感受作品

以往殘疾人士或擔心要和社會大多數人一樣才「安全」，但近年反而提倡展示他們的獨特之處。勞工及福利局和香港展能藝術會於即日起至4月5日，舉行「多元共融藝術巡禮」，讓展能藝術家展出作品，與觀眾產生「共鳴」和「碰撞」。主辦方認為殘疾就如近視一樣，我戴眼鏡、你不戴眼鏡「有唔同囉」。

「多元共融藝術巡禮」在戲曲中心舉行，將展出41名展能創作者的作品。展品除了提供點字和語音介紹，部分更有「立體板」，讓視障人士觸摸並感受作品。屆時還有工作坊、音樂會，以及聚焦精神健康的舞台劇等一系列藝術共融活動。

參展的盧佩鏞展出名為「魚之樂」的作品，靈感來自《莊子．秋水》的「子非魚，安知魚之樂？」她指畫中魚的顏色與平常不同，寓意用獨特姿態探索屬於自己的世界，同時綻放異彩。以雙腿作畫的她僅用2小時便完成了參展的水墨畫，由於自小以足代手，她指自己沒有比常人用更多時間學習基本功，但坐在椅上用腳畫畫，距離比用手遠，在空間距離的掌握上較困難。

另一畫家魏煜鑫喜歡描繪「見唔到嘅風景」，作品「樹與光影」使用紅、藍、黃、紫等不符現實的色彩描畫樹葉，期望觀眾能感受其對「美」的定義和個人風格。他表示，受到「圓形」的啟發而使用點彩法作畫，以20小時、4至5日完成。

出生在「音樂世家」的莫梓源，屆時亦會表演7首鋼琴曲。他一歲被確診中度自閉，媽媽憶述他初學鋼琴時被老師評為「hopeless（無希望）」，但在他們的堅持和努力下，最終成為「marvelous（無得彈）」。媽媽指他缺乏語言社交能力，只懂問人「住邊度、幾多樓？」，加上父親兩年前離世，音樂可謂是他的全部。

香港展能藝術會節目聯席主席鄭傳軍指，近年的藝術展覽作品都有強烈觀點和感受，觀眾或會與作品有「共鳴」和「碰撞」。他又舉例，以往殘疾人士的義肢，會參照一般人膚色，讓外界認為他們只是普通人，但他指近年反而會強調殘疾人士的獨特之處。他又指出共融可強調不同，不應讓殘疾人士擔心要和別人一樣才「安全」。他認為殘疾就如戴眼鏡，「有時我都戴深近視嘅眼鏡，同你唔戴眼鏡有唔同囉」。