東方日報A1：加租3級制重手　最高4.5倍　變相逼富戶買樓

政府收緊公屋富戶的管控措施，房屋委員會資助房屋小組委員會昨日開會通過收緊公屋富戶執管「三招」，一是將現時公屋富戶按入息水平繳交1.5至兩倍租金的「兩級制」改為「三級制」，受影響租戶將按入息，分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金（見表一）；二是下調富戶遷出公屋的門檻，入息超出限額5倍便須遷出；三是將研究便利公屋富戶購買居屋的措施，自下一期居屋銷售計劃起，會將綠白表配額調整至50：50。房委會指，目前公屋富戶約有4.2萬戶，差不多每20戶中就有一戶。議員對「富戶三招」反應各異，有議員指公屋富戶的租金還有上調空間，也有人對政策失望，有居民則憂措施嚴苛，既逼公屋戶買樓，又推出公屋家庭成員各自申報有否持住宅物業措施，虛報者5年不得申請公屋，恐破壞家庭關係。此外，房委會亦推出鼓勵公屋戶置業安排，正繳交額外租金的公屋富戶在自願遷出單位後，可保留「綠表資格」4年，安排將於10月1日實施。

根據房委會的最新決定，新富戶租金政策將從今年10月的申報周期開始實施，第一批公屋富戶將於明年10月1日按新額外租金水平繳交租金。富戶租金一般佔家庭總收入較低。在提高富戶租金後，其租金佔比會達到11%，雖仍不及私樓，但已與一般公屋戶相若。現時公屋戶中已有3.6萬戶交1.5倍租，6,000戶需交兩倍租，還有200戶的入息已超過限額的5倍，但這批住戶仍未遷出公屋。據悉，房委會通過收緊「富戶政策」能增加逾15.3億元收入。

至於遷出公屋單位的住戶入息限額水平亦有調整，公屋租戶若在兩個申報周期（即4年）的入息水平均超過公屋入息限額4倍但不多於5倍，必須遷出公屋單位，在此政策下有約1,200富戶可能受影響。預計最快必須遷出的日期是2029年10月1日。同時，若租戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或擁有香港住宅物業（適用於所有公屋租戶，不論其居住公屋的年期），或拒絕申報，均須遷離其公屋單位。

房委會又將研究鼓勵公屋富戶向上流動的政策，自下一期居屋銷售計劃起，綠白表配額比例將調整至50：50。為協助公屋富戶更大機會購買到心儀的單位，研究在資助出售單位銷售計劃推出新安排，增加他們成功置業的機會。詳情會在下一期居屋銷售計劃推出時公布並實施。

該會又稱，理順「富戶政策」的執行細節將會在本月31日開始實施。「批出新租約政策」和「公屋租約事務管理政策」採用與「富戶政策」相同的執行標準，相關政策會於同日一併執行。

房委會又優化申報制度，要求公屋家庭成員各自申報是否擁有香港住宅物業，以識別作出虛假申報的人士，有居民憂此措施會破壞家庭關係。資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，政策並不是鼓勵家人間分居，但是強調作為家庭的一分子，成員有理由將自己有物業的事實告知其他家人，而不是隱瞞事實，「唔好第日賴你冇話我聽，唔好連累其他屋企人」。

議員陳學鋒表示，上一輪打擊濫用公屋計劃合共收回逾7,000個單位，認為今次富戶政策的影響較少，又指富戶租金應有上調空間。 另一議員梁文廣則對政策感到失望，認為鼓勵公屋戶購買資助出售房屋的誘因仍不足，期望在收緊富戶政策之後可針對富戶或較有能力的公屋居民，推出更多資助出售房的誘因。

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