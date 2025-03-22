省結核病成功治療率逾九成　正研發新型疫苗

下周一（24日）是「世界防治結核病日」，廣東省廣州市華南農業大學周四（20日）啟動大型防治宣傳活動，期間中國工程院院士鍾南山以影片形式致詞稱，全省結核病防治工作自十八大以來成效顯著，肺結核報告發病率下降超過五成。

鍾南山表示，最新數據顯示，全省發現並治療約72萬名肺結核患者，成功治療率保持在九成以上，死亡率維持在較低水平，為全國貢獻「政府主導、全民參與、科技賦能」的廣東模式。世界衞生組織（WHO）去年報告顯示，全球新發結核病例超過千萬宗，中國年新增74.1萬宗，防控壓力持續，而廣東省去年的報告發病數及報告發病率則比前年同期分別下降8.9%和9.2%。

省內各地近年積極推進衞生健康高品質發展，緊密圍繞結核病防治規劃，不斷優化結核病防治網絡，持續提升結核病預防控制機構、定點醫療機構、綜合醫療機構和基層醫療衞生機構「四位一體」的綜合服務能力，切實提升結核病防治工作質量。鍾南山則提到，廣東在短程治療、疫苗研發等領域的突破，為終結結核奠定技術基礎，廣州國家實驗室亦正在研發新型疫苗，未來或徹底終結結核傳播鏈。