賽馬會計劃助學生探索新興職業　加強生涯規劃

互聯網及各類科技快速發展，據「賽馬會鼓掌・創你程計劃」數據，曾考慮過投身一些新興職業的學生比例高達40%。教育界人士表示，應關注如何正確引導學生，幫助他們探索和規劃自己的職業生涯。

香港教育大學「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監葉蔭榮舉例自己認識的一位年輕人，家俊今年15歲正就讀於中學。他在數年前已經喜歡自發地將一些生活所見所聞拍成短片予人分享，主題大多是以「探秘式」的手法去介紹一些奇異的街頭小食和製作過程，反應不錯。當時他就表示，曾考慮在未來投身這類行業，成為網絡明星Youtuber。

葉蔭榮表示，因着其就讀學校参加了由「賽馬會鼓掌．創你程計劃」所推動的學校網絡樞紐，學校聯同5間網絡學校共創一個「跨校Youtuber育成計劃」項目，邀請業內人士向學生分享及體驗這行業的內情和所需技術，當中包括了解這行業的營運資訊、拍攝流程、電影語言和故事板分享(storyboard telling)、攝影態度及技巧等。家俊表示，在這探索中獲益良多，亦認識到「入行」的門檻。

葉蔭榮還建議，老師和學生都要共同認知每個人的多元職涯「可能性」；其次，老師和學生都要明白「工作」的定義是多元的，亦可以是「斜槓」、義工服務、家庭工作及興趣，視乎個人、家庭及社會環境的因素作出規劃。第三，任何行業背後皆有其要求的價值觀、態度 、技能和知識，所有探索活動需要將這「VASK」凸顯出來，讓同學就自己個人特質作出相應反思。

根據該計劃2,555名中學生追蹤研究表明，在HKBM指導下的生涯探索活動，無論他們是否最終仍然考慮這些行業，其思考和探索過程都能顯著加強學生的職涯準備。