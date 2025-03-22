26%內地人夜間睡眠不足6小時　多有失眠等困擾

周五（21日）是世界睡眠日，中國睡眠研究會周四（20日）發布《2025年中國睡眠健康研究白皮書》，調查研究發現26%受訪人群夜間睡眠時長不足6小時。參與研究的志願者超過15萬人，年齡為18歲以上，涵蓋中國31個省市區，他們會佩戴穿戴式裝置監測睡眠與運動健康等客觀數據。

調查研究顯示，截至上月，受訪者夜間平均睡眠時長為6.85小時，比前一年多6分鐘，但仍不足7小時，且多在凌晨零時後才入睡。多數人有夜間睡眠困擾，65%的人每周出現一到兩次睡眠困擾，主要表現為入睡困難、夜間如廁等。在睡眠與生活方式方面，飲酒、食消夜及晚上6時後飲茶或咖啡都會影響睡眠，大學生普遍晚睡晚起，手機使用時間愈長，睡得愈晚。

調查研究也表明，適當、規律的運動有助提升睡眠品質與睡眠主觀滿意度。在睡眠與體重方面，肥胖者入睡較晚，睡眠時間較少，夜間清醒次數多、睡眠品質差。有關部門表示，出現較嚴重的睡眠問題時，建議到醫院相關專科諮詢，不同睡眠障礙的致病原因、發病機制等，需採用不同治療手段。