華商務部明起　續對日本進口間苯二酚徵反傾銷稅

中日韓外長會周六（22日）在日本東京舉行之際，中國商務部同日發布公告，決定自下周日（23日）起繼續對原產於日本的進口間苯二酚徵收反傾銷稅，實施期限為5年。公告指涉及的企業和產品，與中國商務部2013年發布公告中的範圍一致，稅率為40.5%。

中國商務部此前發布的2013年第13號公告，決定自同年3月23日起，對原產於日本及美國的進口間苯二酚徵收反傾銷稅，實施期限為5年，其中對日本公司稅率為40.5%，美國公司稅率為30.1%，至2019年延長上述徵稅。去年3月22日應中國間苯二酚產業申請，該部門對日本生產間苯二酚的反傾銷措施進行期終覆審調查，因美國已停止生產間苯二酚，申請人未對其提起反傾銷措施期終覆審調查申請，即相關措施到期後終止。

中國商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本的進口間苯二酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對相關產業造成的損害可能繼續或再度發生。按規定，進口業者自下周日起在進口原產於日本的間苯二酚時，需向中國海關繳納相應的反傾銷稅。