中日經濟高層對話　王毅提倡共同發展

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周六（22日）與日本外相岩屋毅，共同主持第6次中日經濟高層對話，為6年來首次。王毅在一開始就針對美國特朗普政府發起的關稅戰表示，全球經濟面臨深刻變化，單邊主義和保護主義蔓延，經濟貿易、科學技術問題政治化，中日作為主要經濟體，應以革新思維共同尋求發展，讓充滿不確定性的世界穩定下來。

中日經濟高層對話前二人先舉行雙邊會晤，王毅指面對國際形勢充滿不確定性，中日雙方應正視歷史、面向未來，深化互信、凝聚共識，保持雙邊關係正確發展方向，積極推進關係改善發展進程，積極推進關係改善與發展進程。岩屋毅則強調中日對地區和國際社會負有責任，需要密切溝通，共同發揮作用，為了最大限度發揮合作和夥伴關係潛力，必須建立可坦誠討論的關係，解決問題和憂慮，又強調促進兩國戰略互惠和建設性穩定關係的重要性。日媒指，岩屋毅對釣魚島等東海局勢以及中國軍事活動增加表達憂慮，再次呼籲中方盡早恢復進口日本水產品。

日媒關注，中日能否在恢復日本水產品及牛肉對華出口等問題上取得進展。上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮向內媒指出，重啟對話對加強中日關係具重要意義，兩國外長可能按照去年11月兩國元首就應對美國總統特朗普關稅戰衝擊，以及環保等共同挑戰發表立場。由於雙方仍存在分歧，他認為對中日外長會所能達成的成果應持合理預期。