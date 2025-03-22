F1學院賽事開鑼　中國首名女賽車手亮相

由全女性車手參賽的F1學院賽事周五（21日）至下周日（23日）首次於上海市舉辦，在內地社交平台坐擁百萬粉絲的極限運動博主師煒同樣在賽事中登場，她亦是首名踏上F1學院賽場的中國車手，與來自全球的頂尖女性車手展開激烈角逐。

師煒為了備戰這項賽事，每天為自己編排了高強度的訓練項目，從每天早上8時30分開始到晚上10時30分才結束一日的工作，期間展開包括理論課程、賽道訓練、模擬器訓練、復健訓練、健身房肌力訓練及其他工作處理等多項任務，更幾乎放下作為博主的所有工作，全身心投入賽事中。

師煒賽車教練韓壢潮形容，她非常認真要強，也渴望能在賽場上展現最好的競技水平，盡力去彌補與其他頂尖車手之間的實力差距。由於經常挑戰各類極限運動，她的身體早已遍布傷病，更在備賽的高強度訓練下不幸引發舊傷，頸部出現神經水腫的症狀，脖子和手臂一度不能動彈，為訓練計劃造成巨大挑戰，需要在空餘時展開大量理療和復健訓練，確保她的身體狀態能應對此後的訓練。

師煒坦言非常珍惜這次得來不易的機會，笑稱自己是「半路出家」，儘管備戰艱苦卻能與世界上最好的女性賽車手同場較量，令她倍感幸運，希望能在賽場上展露最佳姿態，並在全球觀眾面前展示中國女性的力量。