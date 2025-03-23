政府擬上調急症室非緊急病人收費　醫生建議輕症病人考慮門診服務

醫管局數據顯示，去年公院急症室首次就診人次接近200萬，其中約55%為次緊急及非緊急病人。公立醫院新收費安排即將公布，其中包括考慮對急症室的非緊急類病人上調收費，冀加大對危急重症及有需要病人的保障。瑪麗醫院急症科顧問醫生徐錫漢表示，急症室為搶救緊急病人，難免會要非緊急、病情普通的病人等得較久。今次調整收費，是希望病人先評估自己是否需要急症服務，例如夜晚醫療服務選擇較少的時候，若病情較輕，可以考慮「係咪可以唞吓，等日間門診呢？」

徐錫漢亦認同病人未必了解自己病情，故認為不應該指市民「濫用」，而是「引導市民正確使用」急症室。他舉例指，有部分病人於日間工作時不適，到晚上8、9時收工去急症室看醫生，這類病人未必須要使用急症服務，可以先休息，看看病情有否減輕，再考慮翌日去看門診或家庭醫生。不過他亦提醒，病人有需要時仍應「叫白車」，尤其部分緊急情況，例如心臟病發、中風等，遲一分鐘亦會影響存活率。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指出，非緊急類病人，例如普通傷風、咳嗽，可考慮向家庭醫生或普通科門診求醫，亦可徵詢社區藥房藥劑師建議。另外，日常管理好健康亦非常重要，例如透過地區康健中心的三高檢查，及早識別並治療病症，便可大大減少併發症的風險。