大陸多地升溫或破同期紀錄　台灣新竹今晨僅6.5°C

中國大陸多地近日持續回暖，上周六（22日）至周日（23日）最高氣溫20℃線將抵達吉林中南部一帶，周一（24日）至周三（26日）多地氣溫或升至30°C，部分地區更將接近或打破當地3月最高溫紀錄。台灣周日受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，日夜溫差大，新竹關西鎮早上氣溫僅6.5°C，本周中期多地日間氣溫或升至35°C，周五（28日）起受大陸冷氣團影響，氣溫將驟降。

大陸華北及其以南的周日最高氣溫普遍超過25℃，其中瀋陽上周六和周日的最高氣溫分別為23℃和25℃，可能連續挑戰當地3月最高溫紀錄；吉林長春、寧夏銀川、甘肅蘭州周日將衝擊今年首個20℃，陝西西安也可能出現今年首個25℃。本周初到中期，華北南部到華南最高氣溫或有大面積地區超過30°C，黃淮、江淮、江南等局部地區周三最高氣溫或接近甚至超過35°C，浙江杭州、湖南長沙、江西南昌、湖北武漢、江蘇南京將接近或者打破當地3月最高溫紀錄。本周中後期，受寒潮影響，中東部部分地區降溫幅度可達14℃至18℃，或出現大範圍雨雪天氣。

在台灣，氣象署預測中部以北及東北部周日低溫10℃至14℃，氣象專家吳德榮指出周日日間至周四（27日）受高壓迴流影響，台灣持續晴朗無雲，各地日間高溫可升至30℃以上，日夜溫差達15℃。周五早上鋒面料抵達台灣，伴隨局部陣雨及少量雷擊，天氣轉變明顯，台北氣溫或降至14℃以下。氣象署台北站上周六測得台北、新北相對濕度僅8%，打破40年來紀錄。