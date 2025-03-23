謝鋒：關稅武器化如同迴旋鏢　終將反噬自身

中國駐美國大使謝鋒上周六（22日）表示，把中國市場和企業拒於門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身。中方為美國應對芬太尼問題提供了各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是恩將仇報，世界各國都面臨許多挑戰、壓力很大，中美合作才能解難事、辦實事、做大事。

謝鋒當日受邀以視訊方式在第二屆卡特中美關係對話會致詞，他指出中美合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，美對華出口、中企赴美投資分別拉動約100萬個就業崗位，41%在華美企將中國視為全球第二大營收來源，46%表示有望實現盈利或大幅盈利。

謝鋒強調，中國人講究禮尚往來，來而不往非禮也。中方願在平等和相互尊重的基礎上透過對話磋商解決彼此關切，如果美方執意甩鍋推責、遏制打壓，中方必將採取一切必要措施維護自身正當權益。中美完全可以透過良性互動相互成就，而不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級。美方應該改弦更張，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，落實中方領導人與美國總統特朗普通話達成的重要共識，爭取中美關係穩定、健康、可持續發展。