中大研發砌磚機械人　建校內再生園

雖然本港是「石屎森林」，但其實仍有不少特別建築用磚塊構成。香港中文大學研發自動化線控砌磚機械人「CU-Brick」，此線纜驅動平行機械人能精準地砌放磚塊建造複雜建築，更能在戶外及多變環境中操作，為建築行業帶來更高的彈性與效率。自去年12月起，中大團隊首次應用該機械人於本港建築項目，建造中大校園內的「再生園」，項目預計今年下半年啟用，屆時會開放成學生的休憩處和回收點。

中大機械及自動化工程學系副教授劉達銘表示，「CU-Brick」能有效減少位置誤差，與人手相比更能精準砌置出不規則的建築結構，建造蜿蜒曲折的建築物、雕塑、社區共享中心等。現時正建造的「再生園」建築設計由多幅彎曲的磚牆組成，中大建築學院高級講師Adam Fingrut坦言，若用人手建造會較困難，因傳統人手建造彎曲磚牆需花費大量時間去繪圖及量度等，但用「CU-Brick」則毋須多費工夫。

「再生園」項目由1月下旬起動工，預計於4月落成，佔地約120米，牆高2.5米，由超過5,800塊磚組成，未來會為中大師生提供集環保及休憩功能於一身的社區共享空間，學生可捐贈不同物資到該回收點予校方處理。

劉達銘表示，團隊期望持續優化機械人設計，未來會研究開發自動灌漿系統，實現全自動砌磚機械人。