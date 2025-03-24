輕微疾病及取病假紙影響急症服務　學院倡教病人區分急症和非急症

政府正檢討公立醫院收費改革。香港家庭醫學學院副院長劉浩濂表示，是次公營醫療改革並非要削減醫療服務，是以更合理方式分配資源，在過去有自願到急症室幫忙看症，觀察到有些病人不知道急症室真正的用途，有一些病人屬輕微疾病甚至純取病假紙，都會影響急症室服務，「因為急症室真係分秒必爭」。對於鼓勵私家醫生開夜診，他指只是治標的方法，故學院提出提升病人的健康管理能力，除了意外是難以預防，建議一人一家庭醫生，由家庭醫生教育病人區分急症和非急症的情況。

香港家庭醫學學院指，隨著本港人口老化，以及慢性疾病增加，醫療開支是持續上升，現時的醫療體制面對著一個長期不可以持續的挑戰，相信是次公營醫療改革是更合理方式分配資源，學院是樂意配合政府，透過提供專業意見和公眾教育，幫助市民理解改革的目的和長遠意義，並促進基層醫療的普及和發展。

學院建議家庭醫生教育病人區分急症和非急症的情況，鼓勵病人在非緊急情況下使用基層醫療服務，面對病人的疑慮，例如是否檢查是愈多愈好等問題，家庭醫生可以向他們提供建基於醫學研究結果的清晰的解釋和實用的建議，而該些建議會基於醫學研究證明是有效的一些檢查，幫助市民消除誤解和焦慮。

學院亦鼓勵家庭醫生積極參與政府的「慢性疾病共同治理先導計劃」，為病人提供優質的慢性疾病治理，從而減少相關併發症的出現，也減少需要專科醫療服務或住醫院的機會。劉浩濂舉例有病人於計劃內驗血後，其後醫生用人手輸入系統，現時已改善做法，「數字已自動入咗果系統」，減輕了醫生工作壓力和時間。

學院稱家庭醫生透過專業知識和耐心的指導, 教導病人如何進行自我健康管理，例如慢性病的監控、日常健康生活習慣的培養、定期參與預防醫療方案的習慣，以減少對急症室及專科門診的依賴。