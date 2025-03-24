前副市長高朋受賄案完成調查　檢方提公訴

內地最高人民檢察院周一（24日）公布，北京市人民政府前黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，近日已由山西省呂梁市人民檢察院向呂梁市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指，高朋利用擔任京投公司總經理助理兼融資建設部經理、副總經理，北京地鐵十號線投資有限責任公司董事長兼總經理，北京市豐台區副區長，北京市發展和改革委員會副主任，北京市順義區區委副書記、區長、區委書記等職務上的便利，為他人牟取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

高朋1972年出生，經濟學博士，高級經濟師，早年曾在北京市基礎設施投資有限公司工作，2009年底「由企轉政」，2023年升任北京市副市長，2024年4月被通報涉嫌違紀違法接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，同年10月開除黨籍及公職。通報特別提到，高朋「弄虛作假，騙取學歷、學位」，並安排管理和服務對象為其家庭提供「保母式」服務。