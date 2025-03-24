美參議員戴恩斯促華處理芬太尼問題　中美關稅難磋商

美國參議員戴恩斯周日（23日）訪華後表示，中方必須採取行動，阻止鴉片類藥物芬太尼流入美國，否則難以就關稅和貿易問題磋商。中國海關總署負責人周一（24日）回應稱，中國海關始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，加強芬太尼類物質走私風險分析研判。

戴恩斯表示，中方已經清楚理解美國總統特朗普得立場，期待見到中方採取果斷的行動。他又指，美中雙方都期望舉行高級別會晤，但未有具體日期，下一步兩國政府會進行對話，並可能在年底前安排兩國領導人會晤。他又透露，計劃在參議院確認前共和黨喬治亞州參議員珀杜出任駐華大使後，會安排跨黨派代表團訪問中國。

中國海關總署周一在官網就芬太尼類物質報關出口問題回應記者提問，自2019年起，芬太尼類物質按照非藥品類麻醉藥品和精神藥品管理，禁止任何單位和個人生產、買賣、運輸、使用、儲存和進出口。中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，包括明確查緝重點，加大布控查驗力度。另要發揮X光機等監管查驗設備效能，提升對夾藏走私的辨識能力，發現可疑物品改為人手查驗，提升關警人員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢海關口岸查緝防線。