富婆墮「契女」天仙局損失6000萬　兩男同黨欺詐等7罪罪成判囚

七旬婦與丈夫離婚後獲分身家約2億港元。她認識一名自稱任職銀行職員的「契女」。「契女」游說她投資金融產品，七旬婦信以為真，怎料卻疑墮騙局，損失逾6000萬港元。「契女」及兩名被指是同黨的男子，被控欺詐及洗黑錢等罪。「契女」開審前潛逃，餘下兩男經審訊後，被裁定共7項欺詐及洗黑錢罪成，今（24日）在高院判刑。法官斥被告處心積慮設局犯案，將事主玩弄於股掌之中，各人各司其職，情節惡劣，判兩人分別入獄6年及20個月。

今日接受判刑的兩名男被告，分別為物業管理員伍超光及文員鄭德起，兩人現年均為54歲。陪審團最終裁定兩人同面對的一項洗黑錢罪罪成；伍超光3項欺詐罪成，鄭德起3項洗黑錢罪成。同案本來尚有另一女被告范佩韻；她在開審首日缺席聆訊，法庭已發拘捕令。法官判刑時指，范佩韻是幕後主腦，為榨取事主一分一毫，無所不用其極。伍超光扮演極為重要角色，罪責跟范相同，斥他貪心、毫無人性，判他入獄6年。法庭亦相信，鄭德起有合理理由相信涉案款項是黑錢，卻視而不見，同流合污，判他入獄20個月。

控方案情指，現年77歲事主楊少蓉在2014年經朋友認識范佩韻，范自稱任職匯豐銀行，與高層相熟，兩人關係變得緊密，以「契媽」和「契女」互相稱呼。隨後，范佩韻游說楊投資名為「PPP」的金融產品，甚至曾帶事主到倫敦見外籍交易員。事主不虞有詐，應要求多次匯款到指定戶口。相關款項最終被用作無關投資的用途，包括購買兩架保時捷跑車。

控方續指，伍超光曾先後向事主訛稱他為香港金融管理局職員，要求楊支付50萬美元（折合約388萬港元），以刪除她的洗黑錢紀錄，好讓事主收取投資回報。期間，伍出示聲稱由金管局發出的信件。翌年，伍再要求事主存入共430萬港元，聲稱事主存款才能取回投資回報。至於鄭德起，他曾陪同事主到銀行處理匯款手續等。

案件編號：HCCC142/2023