涉11宗網上及電話騙案　12人被捕涉款670萬元

鑑於近年詐騙案件及牽涉傀儡戶口的洗黑錢活動有持續上升的趨勢，觀塘區執法部門於本月9日至21日在全港多區展開代號「曉光」的反詐騙行動，打擊科技罪案及網上騙案。

行動中，警員共拘捕9男2女本地人、以及1名內地男子，年齡介乎18至51歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。被捕人涉嫌與全港多區發生的11宗騙案有關，包括網上購物騙案及電話騙案等。案件涉及30名(19至88歲)受害人，損失金額共約670萬港元，當中一間公司損失金額高達450萬港元。

調查顯示，大部分被捕人相信為傀儡戶口持有人，懷疑他們曾提供自己的個人銀行戶口資料或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口予犯罪集團作處理犯罪得益之用。其中2名本地及1名內地男子已提堂，其餘人士獲保釋候查。

執法部門重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。