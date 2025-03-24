黑心衞生巾淪惡菌溫床　醫生：恐致下體流膿

內地官媒早前揭發有黑心工廠，翻新廢棄的衞生巾及嬰兒紙尿片後再銷售，現場衞生環境惡劣，引起外界對相關產品的信任危機。有家庭醫生向《東呼即應》作分析指，劣質衞生巾可能有多種細菌，甚至蟲卵污染，輕則導致皮膚生瘡發炎，引發尿道炎、陰道炎，嚴重者或致細菌入血、蜂窩性組織炎，長期會損害肝臟及腎臟等。另外網上掀起代購風潮，有港女坦言不敢使用內地貨。內地代購員表示，自內地去年爆出衞生巾有偷工減料問題後，有客人要求她從香港代購一箱衞生巾。

日前內地揭發部分衞生巾有質量問題，引發一眾女性對衞生巾安全的「信任危機」，甚至有人在社交媒體發文，稱要到香港甚至海外「入貨」。市民方小姐表示一般會去超市買衞生巾，亦會光顧內地網購平台，有包含日用、夜用和護墊的套裝。市民楊小姐則指不會好像之前搶米般誇張，不需要太擔心香港買不到衞生巾，自己亦不會網購內地的衞生巾，因為感覺內地的較劣質，安全性比香港低。

內地代購員喬小姐稱，其實代購衞生巾服務一直都有，有些客人是因為喜歡用日本牌子或者香港牌子，有些客人則覺得香港的質量比較好，也有客人是因為身邊的人在用，所以自己也追潮流。喬稱去年下半年比較多人找代購，那時候爆出內地某些衞生巾有偷工減料問題，當時有客人很誇張問能否幫忙批發買一箱，當然這是個別例子。她稱自己和身邊同行未覺得訂單多到要搶購的地步，畢竟代購也需要成本。

有醫生提醒用劣質衞生巾，對女性健康有很大傷害。家庭醫生關嘉美指，該些劣質的衞生巾工場衞生環境很差，未必消毒得徹底，還可以有很多的細菌、霉菌，甚至蟲卵的污染。而涉及的細菌包括很多種，如金黃葡萄球菌、鏈型球菌及大腸桿菌等，會讓皮膚生瘡、發炎，其至有尿道炎及令下體流膿，長久使用這些受污染的日用品可能有慢性的影響，可能損害肝臟、腎臟等，婦女亦可能會經期紊亂。