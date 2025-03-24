藝人周永恒疑違規踩風火輪　遭撳地制服情緒激動

今日(24日)有網民在社交網上載影片及貼文，指「以前嘅歌手周永恒，響天水圍行人路踩風火輪畀差佬捉到正正，響度極力反抗，猛話差佬打人，一路畀人影住佢都係咁樣嗌救命，差佬反叫人影住唔好停低，畀佢做證明，睇佢條友可能又飲醉咗」。

從影片可見，身穿黑衫黑褲、頭戴鴨舌帽的周永恒，被多名軍裝及便裝警員捉住，身旁有一部俗稱「風火輪」的電動單輪車。期間，周永恒情緒非常激動，不斷高呼「你唔好搞我」、「救命呀」、「影住我，我無嘢㗎」、「我冇撞倒人」。最後，周永恒被撳地制服，警員把他雙手扣上索帶，同時叫他「唔好郁，整親你呀」。

現年40歲的周永恒劣績斑斑，2004年藏毒罪成判感化，同年被爆與港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情後，與前妻趙頌茹發生爭執更令對方面部受傷，他曾一度聲淚俱下自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」，最終兩人離婚收場，及後又拖欠贍養費，令趙頌茹要出山賺錢養家。

婚外情事件後，他先後與劉依靜及女團成員黃芊詠拍拖，後者更被他動粗，周永恒亦因此被網民封為「世紀賤男」。離婚不夠半年他就與內地女子再婚並再做爸爸，2019年周永恒於尖沙咀一間便利店內與另一男子打架，最終打鬥案罪成 被判罰款1,500港元。