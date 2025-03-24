荃灣港安冧檢查燈　兩醫護人員被擊中　衞生署促供應商跟進

荃灣港安醫院有檢查燈墜落，兩名醫護人員被擊中，院方即時停用該治療室，並要求供應商檢查各型號檢查燈。衞生署今日(24日)表示，正積極跟進及調查事件，並已發出特別警示，通知各持份者如有使用同一型號，即Polaris® 50的檢查燈，應盡快聯絡供應商跟進。荃灣港安醫院回應事件指，涉事手術燈曾於今年1月接受例行檢查，並被承辦商確認安全，已要求承辦商進一步調查事故原因，並提交詳細報告。為審慎起見，該院亦已完成檢查院內所有天花設備及醫療用吊塔，而同型號的四組手術燈經檢查確認為安全，現正常運作。

根據荃灣港安醫院的通報，一名醫生昨日(23日)晚上在急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療。事發時，在治療室內的病人並沒有受傷。

事發後，荃灣港安醫院已於同日晚上停用涉事的治療室，同時要求供應商即時派員檢查院內所有同型號的檢查燈，確保安全穩妥。為審慎起見，院方亦要求供應商檢查院內由同一供應商Draeger Hong Kong Limited提供不同型號的所有檢查燈。衞生署已要求港安醫院提交調查報告，並會仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進，以保障病人安全和避免同類事件。

另一方面，衞生署已聯絡該器械的本地供應商，了解事件的詳情。初步資料顯示，有關的醫療器械屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械。署方會通知持份者今次事件，包括醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，通知他們如有使用涉事器械，盡快聯絡本地供應商Draeger Hong Kong Limited跟進。

衞生署亦會在醫療器械科網站，上載特別警示。該署今日亦已書面要求Draeger Hong Kong Limited主動通知受影響的客戶及作出跟進。署方會繼續密切和涉事醫院和供應商保持緊密聯繫及跟進，以保障病人安全。