中超聯賽開鑼　北京國安球迷購票受騙

中國足球超級聯賽2025賽季於上月開始，許多球隊開啟年票銷售工作，卻因此滋生許多詐騙陷阱。北京國安一名球迷因為輕信年票轉讓的話術，被騙走3,400元（人民幣，下同，約3,638港元）。

球迷田先生憶述，他由於早前錯過年票付款時間，因此在社交平台上尋找特殊渠道購買年票，很快就有人聯絡他，對方首先提出1,700元（約1,819港元）的報價，只比原價貴100元（約107港元）。他於是在對方發來銀行收款二維碼後，沒多想就掃碼支付，但完成付款後，對方又稱他付款時備注有誤，無法完成訂單確認，需要重新付款並備注正確的姓名和身份證號後3位數字，此前支付的款項會退還，但支付第二筆1,700元後，他既沒有收到年票成功購買的資訊，也沒有收到前一筆款項退款，隨即意識到自己受騙。

北京國安足球俱樂部商務部票務負責人潘葉綱表示，今年的年票銷售已全部結束，網絡上所謂轉讓、過戶、代買等言詞均不可信，現在實行實名制購票、觀賽，觀眾在入場時，工作人員將嚴格核對觀眾購票資訊和身份證件是否完全一致，違規者證件將被暫扣，情節嚴重者可能面臨進一步處理，觀眾切勿輕信非官方售票資訊，以免上當受騙。