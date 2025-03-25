輕鐵5月起推「貓狗同行」試行計劃　「同行證」4.11起發售

港鐵於5月起在輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，屆時寵物貓或狗的飼主可於特定時間帶同貓狗搭乘輕鐵。港鐵表示，會盡力在運營上配合，同時密切觀察試行期間的運作狀況。另外，愛護動物協會也會為港鐵提供意見及支持，並為港鐵員工提供訓練。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，輕鐵「貓狗同行」試行計劃將於5月1日起推行，為期2個月，寵物的種類目前只接受貓或狗，體形亦不能過大。飼主需購買「貓狗同行證」，每張證售價99港元，將於4月11日起發售，可於MTR Mobile購買。

李續稱，計劃目前只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程只可攜帶一隻貓或狗，需要在進入輕鐵月台範圍前，將貓或狗放入符合現行行李尺寸規章的寵物專用袋中，在鐵路範圍內不可打開專用袋露出寵物或放牠們出來。

香港愛護動物協會高級行為支援導師（行為及訓練）梁雪萍表示，飼主要盡量預備通風且空間充足的專用袋，以讓貓或狗能保持舒適，應讓寵物事先適應袋內環境，專用袋內可放置吸濕墊，身處鐵路範圍時應全程關好專用袋，以免發生意外。另外，要留意列車駛過的氣流和聲音，避免寵物因陌生環境而產生過激反應。