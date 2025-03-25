民航處更新「尿袋」上機規定　航空公司發聲明指符合要求

民航處更新乘客攜帶鋰電池外置充電器，即俗稱「尿袋」的上機規定。

因應早前發生香港航空由杭山蕭山機場返港的客機，途中有行李架上的外置充電器起火事故，民航處昨日（24日）公布更新乘客攜帶鋰電池外置充電器，即俗稱「尿袋」的上機規定。多間航空公司亦有發聲明指，現行公司規定符合民航署要求。

大灣區航空表示，現時關於外置充電器的措施符合國際航空運輸協會的指引。大灣區航空會將民航處公布的新規定於公司網頁上更新、值機櫃檯職員及機艙服務員均會提醒乘客留意新規定，而機艙亦會作出相關廣播，公司會全面配合，並與民航處保持緊密聯繫。

香港快運方面，其有關攜帶鋰電池的指引亦列明，乘客不可將外置充電器置於託運行李；而手提行李則有規定每名旅客最多只可攜帶20件備用電池，備用電池必需獨立包裹以防止短路；備用金屬鋰電池不可超過2克；或備用鋰離子電池不可超過100瓦時。

香港航空則表示，為進一步保障航空安全，香港航空將會嚴格執行民航處更新的規定，要求乘客必須隨身𢹂帶鋰電池外置充電器，不得放置於行李架上。香港航空將一如既往地與民航處保持緊密合作，積極推動並確保新規定順利實施。

民航處更新規定，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，同時不能為外置充電器充電，亦不得將外置充電器放置於行李架上。