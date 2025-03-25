兩員工疑穿櫃桶底　偷管理費213萬元　認罪被告將任控方證人

兩名青衣海悅花園管理公司員工疑「穿櫃桶底」，在2018年1月至9月期間，偷去業主及或租戶所繳交的管理費，涉及約213萬港元。兩人被控盜竊罪，案件今（25日）在區院審理。其中一人擬不認罪，排期6月9日開審。一人認罪，他會在不認罪被告的審訊中擔任控方證人。他須還押至8月28日，再聽取求情。

兩名被告依次是翁浚峰（27歲，無業）及黃兆泉（32歲，無業）。控罪指，兩人於2018年1月某日至2018年9月某日，在香港偷竊約港幣213萬港元，該筆款項屬於海悅花園業主立案法團的財產。首被告同意的案情指，案發期間翁浚峰是助理物業主任。海悅花園每月應收的管理費約港幣70萬港元。業主及或租戶在管理處繳交的支票和現金，會被存放在管理處的一個抽屜內。抽屜的鑰匙只有兩條，兩名被告各自保管一條。

案情續指，2018年9月，業主立案法團發出了兩張支票以支付清潔和保安服務的費用，惟因銀行戶口存款不足而未能兌現。同年10月，業主立案法團開會查究事宜，揭發本案。2018年1月至2018年9月，海悅花園每月應收的管理費共約630萬港元，惟最終只收到共約港幣417萬港元的管理費。調查證實，首被告的銀行帳戶在案發時段，並沒發現不尋常的入賬紀錄。

據兩名被告通訊記錄顯示，首被告曾說「係11月收咗70幾萬，入得30幾萬，仲有40幾萬去咗邊」、「我岩岩睇戶口得返60幾萬，驚佢哋開會又講」、「佢哋話要睇簿仔就x街」。次被告則說「司庫有冇搵你」、「如果俾人check數好大禍」、「你頂住！雖然尋日個會好順利！但老闆好多嘢講！我知有好多野害左你！我會搵日子同佢講放心！」。

案件編號：DCCC 907/2023