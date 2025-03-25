華海警船逗留釣魚島逾92小時破紀錄　日外相提抗議

日本第11管區海上保安總部周一（24日）發布消息稱，兩艘中國海警船上周五（21日）起相繼駛入釣魚島海域，逗留時長達92小時8分，刷新了日本政府2012年9月將釣魚島「國有化」後的最長紀錄，此前為80小時36分。日本外相岩屋毅表示，上周六（22日）與中國外長王毅舉行會談時，曾關切相關情況。

日方消息指，兩艘中國海警船上周五凌晨1點55分前後起相繼駛入釣魚島海域，均搭載機關炮，跟隨一艘日本漁船航行，並主張有接近漁船的正當理由。兩船至周一晚上10時5分前後已駛離，進入海域外側的毗連區。中國公務船已連續4天在釣魚島海域航行，也是今年第7天。如包括毗連區在內，日方已連續126天在釣魚島周邊海域發現中國公務船。

岩屋毅周一在參議院外交防衞委員會會議上表示，上周六與王毅舉行會談時就中國公務船接連駛入釣魚島的現狀表達了強烈關切，認為情況顯然在升級。外務省亞洲大洋洲局參事官門脇仁一稱，岩屋毅在與王毅的會談上提出了抗議。對於中國公務船在中日外長會談之際駛入釣魚島海域，岩屋毅表示遺憾，將冷靜且堅決地應對。