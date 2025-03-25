當局指醫療收費改革重點改變病人習慣　財政儲備可支持費用寬減

政府今日（25日）公布醫療收費改革安排。衞生部門發言人表示，由於收費調整某程度上會改變市民使用醫療服務的習慣，例如急症室等，及後會檢視有關改變，故暫未有具體推算服務減少或增加的人數。他續指，首階段措施於2026年實施後，預計改變服務收費會額外多收約30億港元。而政府的財政儲備足夠支持1萬港元封頂、放寬醫療費用減免、資助自費藥物等項目，即使收少過30億、多過30億亦「無所謂」，形容改革重點是病人的習慣改變，政府不會有財務壓力 。

發言人解釋，政府目標於5年時間內將資助降至9成，預計明年1月1日實施首階段改革後，整體資助額為94%，兩年後會再檢討。他又提到，未來的1萬港元收費上限需要申請，病人使用滿1萬港元後，可向醫管局申請，醫管局會計算病人使用服務的全年總開支，若收多於1萬港元會退，而未收則不會收取。每年要去到1萬元醫療費用的病人，絕大部分是重症十病，例如急性中風病人入院後，多數要住急症病房，再轉康服病房，亦可能要做物理治療，又要定期到專科門診覆診、定期電腦掃描等，便會超1萬元，希望透過機制保障病人不致「大病致貧」，預計共7萬人受惠。

至於醫療費用減免，醫管局發言人指，目前減免機制評估準以家庭為單位，病人經醫務社工或社工轉介，可一次過或於指定期（最長1年）內有效，而65歲以下人士的醫療費用減免亦不包括偶發性普通科門診服務。而新機制下，保障範圍由原來的入息中位數50%獲全額減免、75%獲部分減免，改為入息中位數的75%獲全額減免、50%以下則獲部分減免。至於資產限額，則會改為按公屋申請的限額而定。另外，有關寬限的最長有效期，由12個月延至18個月，當局預計亦會將同一家庭的成員一併處理，以減輕審理程序。

另外，醫管局病人符合條件下，在醫生轉介至醫務社工後，可獲撒瑪莉亞基金提供藥物資助，而新安排下亦會擴大資助範圍。在原先安排下會考慮病人的每年可動用財務資源（adfr），即「全年收入x 100% + 總資產的50%」，再乘以分擔比例，最高為20%，若持續申請，「全年收入」會改為「x80%」。而現時的新安排下，則直接改為「全年收入x 80% + 總資產的50%」，而分擔比例最高為10%，若持續申請，「全年收入」項目會進一步降至60%，而分擔比例亦會收為5%。安排實施後，會在「Ha go」程式中顯示申請進度。

衞生部門發言人指，寬減安排是互相配合措施，最貧窮的市民，例如正領取長者生活津貼（長生津）的病人會獲醫療費用減免保障；而收入稍高於基層的市民，亦可獲擴大的減免機制；而收入較高的病人，會透過例如撒瑪利亞基金擴大後的安全網，資助購買自費藥物，避免「大病致貧」。他又指，現時醫費豁免的合資格人士約有30萬，其中約有一至兩萬人有申請豁免，而範圍擴大後，預計合資格人士有140萬人，而當中申請人數暫未有估算，但預料會有所上升。

新收費安排實施後，第一、二類病人若被收費，會獲安排退款，而當局亦考慮將特別退款安排恒常化，但亦可能會扣減「分流費」。衞生部門又指，未來當局會將「普通科門診」及「家庭醫學專科」整合，或納入基層醫療項目，主力照顧低下階層及弱勢社群，而其他有一定負擔能力的輕症病人，則可使用社區醫療服務及向私人家庭醫生求診。