警員「黃腳鱲」執法伏匿匿　捉亂過馬路大陣仗　網民嘲浪費警力

香港面對千億財赤、市道不堪，市民可謂搵食艱難，但警方就不與民共度時艱，美其名打擊違例，繼續「秉公辦理」浪費警力。事緣近日網上流傳一張圖片，只見一名警員與兩名俗稱「黃腳鱲」的交通督導員躲藏在暗處，三雙眼緊盯不遠處的行人路，疑似正在捉人亂過馬路。有網民留言指，涉事地點位於屯門商場V city地下一處停車場入口附近。

對於三人鬼鬼祟祟如捉迷藏般的行徑，網民留言笑道「莫非有大案？」亦有人指「捕大賊都無咁認真」、「唔知以為捉緊葉繼歡及張子強(三大「賊王」之二)」此外，有留言質疑警方浪費精力，直言「鬼鬼鼠鼠(祟祟)，偷番薯，出動成對(隊)軍隊，捉蟻民，才尺(財赤)就是這樣造成的」。

警方自昨日(24日)起，不定時、不定點在全港各區進行大型嚴厲執法行動，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路等違規事項，甚至派出俗稱「隱形戰車」的警察私家車進行巡邏。除路面巡邏，警方亦會在交通黑點或者繁忙路段，以雷射槍等儀器進行測速，並檢控超速駕駛的司機。