漁護署擬統一本地漁農品牌　「嘜頭」有品質市民「買得起」

一般消費者到街市買餸，都較難分辨漁農產品產地。漁護署計劃在今年推出統一本地漁農產品的品牌，「有個嘜頭」方便消費者選購優質本地漁菜。署方會盡量維持產品大眾化的價錢，又相信港人會不介意付多點錢選購較佳的食品。該署又計劃在新的郊野公園建設低密度旅舍，供遊客感受大自然。

漁護署昨日舉辦傳媒茶敍，署長黎堅明透露今年工作重點，包括推出涵蓋魚、菜、豬、雞、水果的統一本地漁農產品的品牌，並會委託獨立機構建立認證及信譽制度，期望明年3月內推出新品牌。屆時產品上會貼二維碼，供消費者查看生產過程及源頭，消費者更能掌握產品的來源及處理過程。

黎堅明又提到，新品牌的漁農產品會着重品質，會盡量維持大眾化價錢，但不會以平取勝，亦強調一般人見到售價不會「嘩！貴到咁」的感覺，相信港人對「食落肚嘅嘢」不會介意多付錢，尤其愛護子女的家長。署方又披露現時已在內地電商平台售賣急凍魚，反應理想。

生態保育方面，黎堅明說會從市民休閒、旅遊角度出發，包括在現有的設施中加入旅遊元素，亦會勘察研究在即將建立、位於北部都會區的三寶樹濕地公園設生態友善旅舍，予市民及旅客感受大自然，但指大原則不破壞環境、旅舍亦會是低密度建築，爭取今年完成勘察，料2027年動工建立濕地公園，並在2031年首階段開幕。署方又透露，去年6月推出「農+樂」計劃後，至今有80多個農場參與，在農地提供休閒活動，可無火煮農作物供客人即場進食。