東華三院慶祝成立155周年　與香港市民一起「行善無界限」

東華三院作為香港歷史最悠久的慈善服務機構，今年踏入創院155周年誌慶，上周四（20日）舉行155周年「行善無界限」啟動禮，見證該院一直堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」使命的歷程，持續為社會提供支持和服務，並預告將推出一系列慶祝活動。

在啟動禮上，由甲辰年主席鄧明慧、乙巳年候任主席何猷啟、董事局成員主持亮燈儀式，喜迎創院155周年誌慶。鄧主席致詞時表示，東華三院於1870年從一個在廟宇內小小的中醫診療亭開始，至今已發展至擁有392個服務單位，過程一直得到善長鼎力支持，讓東華三院能夠向香港市民提供創新和多元的社會服務。她強調「行善無界限」不僅是155周年誌慶的口號，更屬東華三院的慈善精神，無論過去與未來，始終與香港市民攜手同行，將善心傳遍社區每一個角落。

乙巳年候任主席何猷啟指，將全心竭力延續東華三院「行善無界限」的精神，並期望透過一系列涵蓋醫療、教育、社會服務、歷史文化保育、公共服務及籌募等領域的慶祝活動，讓市民回顧東華三院與香港的發展歷程，並攜手建立幸福社會。

為慶祝此重要里程碑，東華三院推出全新企業宣傳片《東華三院伴你成長》，影片以男孩「東東」和女孩「華華」的成長故事為主軸，呈現東華三院多元化的服務陪伴市民經歷人生不同階段。此外，全新院歌《源遠的歌》音樂影片也於啟動禮上首次公開，歌詞中洋溢愛與善，展現東華三院歷史的深厚情感。

東華三院未來一年會陸續舉行多項慶祝活動，當中，鄧主席推介了「中小學聯校慶祝東華三院155周年海濱音樂會」，她表示該活動反映東華三院重視全人教育，為學生提供展現音樂才華的機會。何主席則最期待11月舉行的「155周年社區同樂日」，不僅讓公眾親身體驗東華三院的服務成果，更設有各種活動及遊戲，與眾同樂。其他慶祝活動包括東華三院文物館55周年南音活動、文武廟乙巳年秋祭典禮、東華三院155周年中醫流動車啟用等。

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