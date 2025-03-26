「簡樸房」業主須繳認證費　愈遲認證費用愈高

政府積極推行「簡樸房」以取締劣質劏房。根據最新立法會文件顯示，登記期定為12個月，寬限期則為36個月。「簡樸房」認證申請人須向政府繳交認證費用，房屋局局長何永賢今日(26日)接受電台訪問表示，收取「簡樸房」認證費用，是考慮到單位業主以「簡樸房」賺取租金收入，政府應該向業主收回行政費用，而並非由納稅人承擔。收費水平約數千元，會否採取分級制，或業主為多於一個「簡樸房」申請認證，費用會否不同，要詳細研究。

何表示，愈早登記所需繳付的費用愈少，甚至可能免費，愈遲認證，費用愈高，目的是鼓勵業主盡快完成認證。初步構思以年期劃分，即3年的寬限期，首年進行認證費用最低，第二年費用會稍為增加，到第三年才認證，收費最高。新方案提到「倒數期」，即36個月寬限期屆滿前6個月，已登記但未取得認證的業主不可再訂立新租約，這如同向業主設立一個「最後限期」，目的是想避免業主拖至最後一刻才改裝單位。

新方案亦提出日後「簡樸房」的窗戶，若面向四面圍封的天井，只要天井並非密封，面積符合法定要求，最低層設有進出口，仍可被視為滿足最低標準。何表示，原因是諮詢期間聽取了持份者意見，當局派人實地到不同舊樓了解後，發現即使是四面圍封的天井亦有不同形式，有些舊式大廈天井的面積可以很大，通風採光並無問題，只要天井底層有門，可以進入清潔，天井亦可以很乾淨。面向這類天井的分間單位為數不多，只有約2千個，認為不需要擔心會有很多這類「簡樸房」出現。

何又稱，要解決劏房問題，真正做到「告別劏房」，需要很大勇氣和決心，要令分間單位最終變成「簡樸房」，需要全社會合作，而規管方案出台後，框架一直無大變動，證明獲得大家接受，社會都希望方案「走得好，走得穩」，所以給予很多意見，她相信立法會議員同樣會在很多細節上提出意見，令方案在操作上更切合實際需要。