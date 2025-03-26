美報告：華構成最大軍事及網絡威脅

美國國家情報總監辦公室周二（25日）發布最新的全球威脅評估報告，指出中國仍對美國構成最大的軍事和網絡威脅，解放軍可能正在穩步但不均衡地發展其奪取台灣和阻止美國軍事干預的能力。

報告長33頁，其中三分之一篇幅涉及中國，指出它有能力使用常規武器打擊美國，通過網絡攻擊破壞美國基礎設施，並瞄準美國在太空的資產。中國極有可能制訂多方面的國家級戰略，目的是在2030年取代美國成為世界上最具影響力的人工智能大國。解放軍可能計劃使用大型語言模型來製造假新聞、模仿人物，並啟用攻擊性的網絡。

報告又指，中國仍然面臨嚴峻的國內挑戰，包括腐敗、人口失衡，以及財政和經濟逆風。由於消費者和投資者信心低迷，中國經濟增長可能會繼續放緩，中國官員似乎正在為與美國發生更多經濟摩擦做準備。另外，俄羅斯、伊朗、北韓和中國一同企圖通過蓄意行動挑戰美國，以獲取優勢，其中俄羅斯對烏克蘭的戰爭為在大規模戰事中對抗西方武器及情報提供豐富經驗教訓。

同日，國會參議院情報委員會舉行全球威脅評估聽證會，國家情報總監加巴德指出中國是美國最有能力的戰略競爭對手，中國軍方正在部署先進能力，包括高超音速武器、隱形戰機、先進潛艇、更強大的太空和網絡戰資產，以及更大的核武庫。中央情報局（CIA）局長拉特克利夫提到芬太尼問題，認為由於中國不願打擊利潤豐厚的中國企業，因此只會「間歇性」努力遏制芬太尼前體化學品流動。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應指，美國長期以來一直誇大中國的威脅，以此作為維持美國軍事霸權的藉口。中國決心成為世界和平、穩定和進步的力量，也決心捍衞國家主權、安全和領土完整，濫用芬太尼是美國必須面對和解決的問題。