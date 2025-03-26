冒官員及香港警察電騙呃逾300萬元　19歲專上學生落網

上周，將軍澳執法部門接獲兩宗假冒官員的電話騙案，受害人俱為香港市民，當中包括專業人士和學生，他們俱先後接獲來自假冒內地官員的來電，指出他們涉及內地洗黑錢案件，騙徒以案件保密為由，警告受害人不要向任何人透露案件細節，否則受害人會即時被捕及凍結資產。

當受害人斷絕與外界聯絡，騙徒獲得受害人信任後，便會邀約對方見面，並向受害人出示偽造的香港警察委任證，假扮成香港警察，藉此向受害人收取保證金，同時要求受害人簽署一些印有由中國內地公安印章的保密協定。

其後，騙徒會要求受害人以現金或轉帳形式，交付巨額保證金，甚至乎要求收害人提供銀行戶口資料，包括密碼，以用作調查用途。受害人不虞有詐，最後墮入騙徒的圈套，把款項存入騙徒指定的銀行戶口，又或把現金交予騙徒。

將軍澳區警員經調查後，鎖定一名懷疑涉案男子，至昨日(25日)下午在東涌一帶展開拘捕行動，拘捕一名報稱在專上學院就讀的19歲本地男子，隨後搜屋時檢獲被捕人犯案時穿着的衣物，以及向受害人展示的偽造香港警察委任證。此外，警員檢獲用於偽造官方文件的印章、電話、電腦及打印機，相信用作偽造保密協定及委任證。經進一步調查後，該被捕人涉嫌牽涉葵青、大埔及元朗另外5宗案件，以及在被捕人電話內，發現有其他受害人資料，因此偵破了3宗未有報案的案件。

連同上述案件，被捕人最少與10宗同類型案件有關，涉款金額總共超過300萬港元，單一最大損失金額達200萬港元。執法部門相信案中尚有其他受害人未有報案，因此呼籲市民如遇上同類騙案，應致電報案求助，至於被捕人是否單獨又或以集團形式犯案則仍在調查。